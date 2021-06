Doppia tragedia ieri lungo le coste della Sardegna. Alla Marina di Arbus un 61enne di Villamar ha perso la vita dopo aver salvato la figlia di 12 anni e un’amica che stavano per annegare, mentre a Pula, nella spiaggia di Foxi, un 87enne è stato stroncato da un malore, ed è morto anche il 72enne che aveva tentato di rianimarlo.

FOXI – Poco dopo le 17 di ieri, Roberto Mudu, ex poliziotto emigrato nel Milanese, stava facendo il bagno quando si è sentito male. In suo soccorso è arrivato Gianni Fanais che ha cominciato le manovre per il massaggio cardiaco. Per il primo non c’è stato nulla da fare, e purtroppo il secondo, affaticato dal prolungato tentativo, è stato colto da un malore risultato fatale. Ex bagnino, Fanais per anni ha lavorato all’hotel Baia di Nora e, come racconta uno dei figli, ripercorreva spesso i salvataggi compiuti nel corso della sua carriera.

Il magistrato ha disposto la restituzione delle salme a entrambe le famiglie.

ARBUS – Nel primo pomeriggio, invece, Fernando Porcu ha visto la figlia 12enne e l’amichetta sua coetanea mentre erano in difficoltà nelle acque di Gutturu ‘e Flumini, litorale di Costa Verde. Doveva essere una tranquilla giornata di mare quando l’uomo si è accorto che le due ragazzine, a causa del mare mosso, venivano trascinate al largo. Chiedevano aiuto e Porcu non ci ha pensato un attimo, tuffandosi per recuperarle. Ma per lo sforzo il suo cuore non ha retto.

