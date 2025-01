Gli obiettivi dell’evento sono tre: promuovere la conoscenza e l’uso della lingua sarda, riflettere sull’importante ruolo che la conoscenza e l’uso della lingua sarda può svolgere nel favorire lo sviluppo linguistico e comunicativo nei bambini e infine favorire il dialogo e la partecipazione attiva della comunità locale.

“Is pipios dda connoschent sa limba?" è il titolo dell’evento organizzato dal Comune di Zeddiani in collaborazione con l’Assemblea Natzionale Sarda. I destinatari sono i bambini tra i 6 e gli 11 anni e le rispettive famiglie. L’evento può comunque considerarsi aperto a tutti coloro che sono interessati al tema. L’attività si svolgerà prevalentemente in lingua sarda, con opportune traduzioni laddove fossero necessarie. Ai bambini verrà letta una fiaba, poi dovranno riassumere in sequenze, rappresentarla graficamente e drammatizzare. A questa prima fase seguirà un momento di dialogo con i genitori col fine di far emergere impressioni e pareri sull’esperienza a cui hanno assistito. L’attività si svolgerà venerdì 31 gennaio alle 16 presso il Montegranatico.

«È importante sottolineare che non si tratta di una semplice attività di accoglienza e intrattenimento - fanno sapere dal Comune - l’organizzazione dell’evento in due fasi, la prima con i bambini, la seconda con i genitori, vuole dar voce alla famiglia in qualità di elemento fondamentale nel processo educativo del bambino».

© Riproduzione riservata