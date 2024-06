Rubinetti a secco o con pochissima pressione in molte abitazioni di Baratili San Pietro, Zeddiani, Riola Sardo, Narbolia, Nurachi e in alcune località sulla costa di Cuglieri a causa di un problema all’acquedotto di Mandrainas al servizio di questi territori.

Come fa sapere Abbanoa, gli operai sono al lavoro da subito per risolvere il problema. L’erogazione all’utenza è garantita dalle scorte presenti nei serbatoi comunali ma, a seconda dei tempi di risoluzione del guasto, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. «Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’acquedotto qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo - fanno sapere da Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».

Abbanoa sottolinea che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

