Le sue opere pittoriche hanno fatto il giro di tutta Europa. Così raccontano a Zeddiani gli anziani del paese quando parlano di Veronica Serra, in arte Zia Veronica. Ecco perché ancora una volta la comunità si mobilita per ricordarla.

L'assessorato alla Cultura, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale “D'Altra Parte”, sta organizzando la quinta edizione dell'evento culturale in due giornate dedicate alla figura di Zia Veronica, pluripremiata artista naïf originaria del paese. Per questo il Comune invita tutti gli zeddianesi che possiedono opere di Zia Veronica e tutti gli artisti, artigiani e hobbisti del paese a partecipare all'iniziativa.

«Il tema di quest'anno, "Zia Veronica e il mondo animale", esplorerà la rappresentazione affettuosa e colorata degli animali nelle sue opere - commenta il primo cittadino Claudio Pinna - evidenziando la connessione profonda e gioiosa dell'artista con la natura e l'innocenza del mondo animale».

La manifestazione si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024. Il cuore dell'evento sarà rappresentato, ancora una volta, dalla mostra diffusa e itinerante, un percorso che si snoderà lungo le vie del paese, includendo abitazioni private aperte ai visitatori, esposizioni all'esterno delle case e allestimenti in spazi comuni posizionati in punti strategici dell'itinerario, creando così un'esperienza diffusa e immersiva con le opere dell'artista distribuite su diverse aree di interesse. Artisti, artigiani e hobbisti locali potranno, in quest'occasione, esporre le loro creazioni, offrendo dimostrazioni dal vivo delle loro tecniche e condividendo il loro sapere con il pubblico, accompagnati da guide specializzate e con l'ausilio di un trenino turistico. Sarà possibile esplorare l'arte in un contesto unico, integrando la bellezza delle opere di Zia Veronica con l'architettura e l'atmosfera del paese vestito a festa per l'occasione. La giornata del sabato sarà dedicata al Convegno “Animali(a) Mundi: Raffigurazioni animali dall'arte antica all'arte naïve”, che verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Zeddiani. A seguire il concerto dei “Janas”. Il programma prevede, inoltre, diverse altre iniziative collaterali, laboratori didattici, accompagnamenti musicali e degustazioni.

