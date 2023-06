Un giorno di vacanza obbligatoria per i dipendenti del Comune di Zeddiani. Uffici chiusi il prossimo 6 giugno.

Lo ha deciso il sindaco Claudio Pinna firmando un’ordinanza specifica dopo che Enel Distribuzione ha comunicato l’interruzione del servizio dell'energia elettrica dalle 9 alle 16 anche in via Roma dove è ubicato il palazzo comunale. Pinna ha ritenuto di disporre la chiusura degli Uffici Comunali in quanto la mancata erogazione dell’energia elettrica non garantirebbe l’ordinaria attività lavorativa. Il 6 giugno il personale dell’Ente è quindi stato collocato in ferie d’ufficio.

Dal Comune di Zeddiani fanno sapere però che saranno assicurati i servizi essenziali nonché le eventuali urgenze che dovessero presentarsi.

Nel sito istituzionale del Comune sono elencate tutte le altre vie del paese dove il prossimo sei giugno mancherà l'energia elettrica.

