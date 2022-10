Sembra un arredo urbano, in realtà è tutt’altro. Il Comune di Zeddiani guidato dal sindaco Claudio Pinna vuole tenere informati sempre di più i cittadini.

Lungo via Roma, davanti al Comune, è stata installata una bacheca digitale in grado di segnare tutte le informazioni e gli avvisi relativi all’amministrazione comunale e al territorio in generale. L’obiettivo è solo uno: facilitare le relazioni tra il cittadino e l’ente pubblico.

Dotata di un monitor “touch screen”, la bacheca trasmette informazioni di ogni tipo: dall’allerta meteo alle interruzioni stradali, dai guasti nelle reti idriche alle varie scadenze e tanto altro ancora. La bacheca informativa è stata installata dal Comune per migliorare i servizi di trasmissione delle notizie di interesse collettivo, aggiungendosi ai diversi strumenti di comunicazione e informazione già attivi: dalla pagina Facebook del Comune, che diffonde le notizie in maniera quanto più possibile tempestiva ed esauriente al servizio informativo comunale che, utilizzando la piattaforma WhatsApp, consente l’invio dei comunicati al singolo cittadino in tempo reale. Senza dimenticare il sito istituzionale.

“La bacheca è un prodotto totalmente sardo - spiega il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna - frutto della collaborazione fra due aziende che operano a Decimomannu. Rientra nell’importante progetto di riqualificazione del Comune, completato di recente, finalizzato ad una gestione energetica moderna ed efficiente”.

