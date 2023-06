L'unione fa la forza: gli operai provinciali e comunali scenderanno in campo insieme per mettere in sicurezza la strada che collega i territori di Zeddiani e San Vero Milis. Un tratto molto pericoloso per gli automobilisti che transitano a causa delle buche diventate ormai voragini.

Dopo le varie richieste di intervento da parte dei due primi cittadini alla provincia, proprietaria del tratto, sia attraverso incontri sia con solleciti scritti, lunedì mattina arriverà il bitume nuovo. «Viste le poche risorse che la provincia di Oristano ha a disposizione, compreso il poco personale, e vista l’urgenza per le condizioni critiche della strada - spiega il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna - abbiamo deciso di dare anche noi una mano mettendo a disposizione gli operai comunali. Si tratta ovviamente di un intervento provvisorio che serve solo a tamponare il problema, non a risolverlo insomma. In questi giorni poi, dopo la pioggia, la situazione è peggiorata. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono da troppo tempo all’ordine del giorno - va avanti ancora il sindaco - sia nei nostri uffici sia in quelli del Comune di San Vero Milis. Ora lunedì verrà posizionato del bitume a freddo. In attesa, così tutti speriamo, che la strada sia oggetto di un intervento importante e definitivo. Noi continueremo la nostra battaglia per il bene di tutti».

Il tratto messo peggio è quello all’altezza dei ponticelli. Le auto che transitano se non rallentano rischiano di perdere gli ammortizzatori. La provincia di Oristano pochi giorni fa ha fatto sapere che a breve verrà pubblicato un bando per poi intervenire nei tratti dove le condizioni sono critiche.

