L’enorme cartellone con scritto "AAA medici di base cercansi”, installato lo scorso anno all’ingresso del paese per gridare ancora meglio il dramma che stava vivendo la popolazione ora è ancora più attuale. I cittadini di Zeddiani possono rivolgersi al medico di base una sola volta alla settimana. Un disagio enorme per tutta la popolazione.

Comunica la brutta notizia il primo cittadino Claudio Pinna: «La Asl di Oristano, facendo riferimento agli ambulatori Ascot di Zeddiani e Milis, ha comunicato che a causa dell’indisponibilità del medico di riferimento e dell'impossibilità momentanea a trovare un sostituto, il turno del giovedì sarà sospeso». Ciò significa in sostanza che da oggi sarà operativo solamente il mercoledì. «Ai compaesani - continua ancora Pinna - ricordiamo però che c’è la possibilità di rivolgersi anche agli ambulatori di San Vero Milis e Narbolia». Anche in questi due territori però spesso e volentieri il turno dell’Ascot viene soppresso a causa della mancanza di medici.

Pinna dice anche che il Comune sapeva che il medico di riferimento non avrebbe proseguito, e che la Asl aveva avviato le procedure per una sostituzione. «Le ricerche non hanno, finora, portato il risultato sperato - va avanti ancora il sindaco - La forte emergenza prosegue, e continuano le interlocuzioni con la Asl affinché si tenga alta l’attenzione sul nostro ambito territoriale, nell'attesa di medici di medicina generale disponibili a ricoprire i posti vacanti e, nel frattempo, quantomeno di un nuovo potenziamento del servizio Ascot».

