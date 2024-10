L’assessorato alla Cultura del Comune di Zeddiani, in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Universale, promuove lo Spazio Compiti. Il progetto educativo di supporto allo studio è rivolto agli allievi della scuola primaria ed è completamente gratuito. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 17.30, a partire dal 6 novembre, e si svolgerà nei locali della biblioteca Comunale. Un aiuto importante per le famiglie che non possono seguire i propri figli a causa del lavoro.

© Riproduzione riservata