Cambio in Giunta nel Comune di Zeddiani. Giuliano La Rosa tra pochi giorni non sarà più l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Scuola. Al suo posto entra l'attuale consigliere di maggioranza Matteo Lotta. A lui andranno due deleghe: Lavori Pubblici e Urbanistica. Prenderà le deleghe di La Rosa invece il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna che commenta: «Il cambio era già stato deciso all’inizio del mio mandato. Nessun problema insomma. Tutto avverrà in maniera pacifica. Continueremo a lavorare tranquillamente. È un modo - va avanti ancora il primo cittadino di Zeddiani - per far lavorare tutti i consiglieri. Nei prossimi mesi non si escludono altri cambi. Sempre se i consiglieri saranno disposti ad accettare l’assessorato. Gli attuali lavorano sodo tutti i giorni».

La nuova nomina avverrà durante il prossimo Consiglio comunale del 31 maggio. Appuntamento alle 18.

Diversi i punti all’ordine del giorno tra cui l’approvazione tra i comuni di Zeddiani, Narbolia e Tramatza della convenzione per la gestione associata del servizio spazio adulti-anziani del Centro di aggregazione sociale per le annualità 2023-2024-2025. Ma anche l’approvazione della carta di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e delle tariffe tari 2023. Tra i punti c’è anche l’adesione all’iniziativa “Diritti in Comune” promossa nell’ambito del protocollo Anci - Unicef Italia. La riunione verrà trasmessa in diretta sul canale youtube del Comune di Zeddiani.

