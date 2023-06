Buche che sembrano voragini. Gli automobilisti che transitano, se non rallentano, rischiano di danneggiare gli ammortizzatori. Senza parlare poi della pericolosità.

Il tratto di strada provinciale che collega Zeddiani a San Vero Milis non è di certo in buona salute. I disagi sono soprattutto all’altezza dei ponti. Pochi metri ma tante buche e tagli. Ecco perché i sindaci di San Vero Milis e Zeddiani, quindi Luigi Tedeschi e Claudio Pinna, hanno chiesto alla Provincia di Oristano che venga urgentemente messa in sicurezza la strada. Si tratta della Sp 9. Tratto percorso ogni giorno da tantissimi automobilisti.

Circa due settimane fa i due sindaci Tedeschi e Pinna hanno incontrato anche l’amministratore straordinario della Provincia, Massimo Torrente, insieme al responsabile del settore strade. Durante l’incontro i due primi cittadini hanno denunciato la pericolosità di quel tratto. Ora, però, è partito anche un sollecito scritto firmato da entrambi con la speranza che gli operai intervengano quanto prima.

Per ora, infatti, c’è solo il cartello che indica di rallentare vista la presenza delle buche profonde.

Non rimane quindi che attendere.

© Riproduzione riservata