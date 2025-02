Nelle prossime settimane, a Villaurbana, prenderà il via un corso di formazione per l’acquisizione e aggiornamento delle competenze in campo agricolo. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del finanziamento del PNRR che l’amministrazione comunale ha ottenuto nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “Trigu”.

Obiettivo del corso sarà quello di trasmettere conoscenze e diffondere competenze che promuovano l’imprenditoria agricola (in particolare i giovani) e lo studio e valorizzazione della filiera agroalimentare. Il corso sarà gratuito e rivolto ai residenti a Villaurbana, con priorità per i giovani fino ai 35 anni e per gli agricoltori agricoli a titolo principale. «Tra i tanti obiettivi che si è posto il progetto “Trigu”», commenta l’assessore Giuseppe Serra, «c’è quello di valorizzare e migliorare le competenze del tessuto economico locale. In questo caso vogliamo investire sulle competenze del settore agricolo e dare agli agricoltori o aspiranti tali, competenze da spendere nel settore. La speranza è che sia le aziende esistenti che i ragazzi che vorranno crearne una, possano avere solide basi dalle quali partire e creare realtà che possano dare occupazione e sviluppo a tutto il territorio».

Le domande di partecipazione andranno presentate entro mercoledì all’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o via Pec (protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it).

