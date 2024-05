Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione del punto di ristoro presente all’interno del parco comunale di via S’Arrieddu, nel quale è presente anche il parco giochi. La concessione avrà una durata di 10 anni, rinnovabile per ulteriori 6.

«Pensiamo – commenta il sindaco Paolo Pireddu – possa essere un tempo sufficiente per poter effettuare degli investimenti e creare un’attività redditizia, considerato che può essere utilizzata solo nel periodo estivo». Al momento, infatti, non è sfruttabile in quello invernale.

«Nell’avviso – prosegue Pireddu – abbiamo dato la possibilità di proporre e realizzare strutture aggiuntive compatibili con gli strumenti urbanistici».

Al bando potranno partecipare imprenditori individuali, società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, associazioni, fondazioni, organizzazioni, più associazioni o associazioni dotate di statuto. L’aggiudicazione del punto ristoro sarà effettuata a favore del soggetto che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, partendo da una base d’asta di 1.500 euro l’anno.

«Il canone minino – conclude Pireddu – per incentivare i soggetti a partecipare. Riteniamo che quello del punto di ristoro sia un servizio molto importante per la collettività, considerando che si trova al centro dell’abitato, all’interno di un parco giochi e può dare molti servizi ai residenti, in particolare durante la stagione estiva».

Le offerte andranno inviate presso il Comune di Villaurbana entro il prossimo 29 maggio.

