Sabato, a Villaurbana, appuntamento con il “Carnevale Villaurbanese”. L’evento è organizzato dalla Virtus Villaurbana, in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune. Il programma prenderà il via alle 14.30, quando nella zona di “Trunconi”, ci sarà il ritrovo dei carri e dei gruppi mascherati e la partenza della sfilata per le vie del paese. Alle 17, l’arrivo della sfilata di piazza Zucca e, a seguire, le premiazioni dei partecipanti.

Nel corso del pomeriggio anche degustazione di fave con cotiche e zippolata, oltre a musica e intrattenimento. Alle 22.30, infine, sempre in piazza Zucca, la serata si chiuderà con il ballo in machera. “Come associazione – commenta Michele Nonnis, presidente della Virtus - abbiamo tradizionalmente pensato al carnevale come un momento importantissimo per la nostra comunità. Quest'anno è nata l'idea di organizzare la sfilata e il ballo in maschera, affiancandoci al prezioso contributo della Pro loco e al sostegno dell’amministrazione comunale. Molti compaesani si stanno prodigando per impreziosire la giornata con mascherate, gruppi e carri allegorici e siamo convinti che sarà una bellissima festa, per grandi e bambini. L'evento non è rivolto solo alla nostra comunità ma anche ad altri paesi”.

