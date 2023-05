Tutto è ormai pronto, a Villaurbana, per le festività dedicate a Sant’Isidoro.

Saranno tre giorni di festa, organizzati dall’omonimo comitato. L’avvio è previsto per questa sera, alle 18, con un intrattenimento musicale. Alle 21.30 lo spettacolo “Meglio solo che Angius”, del duo formato da Nicola Cancedda e Luigi Bullita. A seguire, Dj set con Ale Zeta. Domani, alle 20.30, appuntamento con l’organettista Luca Fadda. Alle 21.30, invece, benedizione e accensione del falò, a cui farà seguito la serata danzante con il gruppo “Ballade Ballade Bois”.

Lunedì, infine, alle 17.30, la Santa Messa in onore a Sant’Isidoro con, a seguire, la processione per le vie del paese. Dopo la processione, nel piazzale della Chiesa, balli sardi accompagnati da Luca Fadda. I festeggiamenti civili si svolgeranno in località “Trunconi”.

«Anche quest'anno – commenta il presidente del comitato, Gianricardo Carta - abbiamo voluto tenere fede all'impegno che ormai si sussegue da due anni. Sant’Isidoro è una festa che la popolazione villaurbanese sente e ce lo ha dimostrato tramite i tanti aiuto ricevuti durante i giorni di organizzazione».

© Riproduzione riservata