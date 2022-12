Anche a Villaurbana non mancheranno i festeggiamenti in attesa di Natale.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, nel centro situato tra i monti Arci e Grighine, si svolgerà la sesta edizione dei “Mercatini Natalizi”.

L’organizzazione è a cura della Pro loco del paese in collaborazione con l’amministrazione comunale. Location d’eccezione “La Casa del Pane”, nel pieno del centro storico del paese, che farà da sfondo alle esposizioni degli stand che esporranno i pensieri di Natale che i visitatori potranno acquistare. Il programma prevede, sia per sabato che per domenica, l’apertura degli stand alle 10. Nel pomeriggio di sabato, dalle 17.30, ci sarà anche la serata musicale, con la degustazione di caldarroste, zippole e apericena. Invece, domenica pomeriggio, dalle 17.30, è in programma il concerto di Natale con il “Quintetto Sardo”, presso il Centro socio-culturale, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica.

Il quintetto sarà composto da Andrea Piras al contrabbasso, Oscar Piastrelloni al violoncello, Luca Soru al primo violino, Mario Pani al secondo violino, e Martino Piroddi alla viola, e ha come idea quella di dar vita a un gruppo classico ma estremamente versatile, in grado di armonizzare generi musicali diversi. Le loro performance spaziano da autori classici ad un repertorio jazz e pop, e quindi mirate al coinvolgimento di un ampio pubblico. L’ingresso per il concerto sarà libero.

