È stata pubblicata, da parte del Comune di Villaurbana, la proroga del bando per la concessione dei ristori a favore delle imprese agricole e dei soggetti privati in seguito all’emergenza incendi dell’estate del 2021. Per quanto riguarda le aziende agricole, la nuova scadenza è fissata per le ore 12 del 16 febbraio prossimo. La domanda e i relativi allegati, a pena di esclusione, devono essere compilati e trasmessi nei termini previsti, on line. Dal sito istituzionale dell’Agenzia Laore, le imprese agricole a indirizzo zootecnico – vegetale, quelle non zootecniche, a esclusivo indirizzo vegetale e gli apicoltori non imprenditori agricoli, avranno un indirizzo dedicato per la richiesta.

Per quanto concerne gli hobbisti, invece, la scadenza è prevista il 20 febbraio e le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune e, preferibilmente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it.

“E’ stata lunga l’attesa – commenta il sindaco di Villaurbana, Paolo Piredudu - per via di alcune trafile burocratiche, ma sono molto felice che finalmente le aziende e i privati colpiti dal devastante incendio possano ottenere i benefici e i ristori a loro dovuti, considerato che nella comunità sono soprattutto i privati che hanno subito danni ad oliveti e vigneti. C’era tanto attesa e sono felice che si arrivi a questo punto”.

© Riproduzione riservata