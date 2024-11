In questi giorni, a Villaurbana, sta entrando nel vivo il “Progetto Trigu”, legato alla scoperta del territorio e delle sue specificità.

Un’iniziativa organizzata con la collaborazione e il coinvolgimento attivo dell’associazione “Su Massaiu”, degli alunni delle Scuole e il coordinamento del Comune, nell’ambito del Bando Borghi.

Nello specifico, i bambini delle scuole sono stati coinvolti nella raccolta delle olive dagli alberi presenti nel centro abitato.

Giovedì scorso è toccato ai piccoli della Scuola dell’Infanzia e della Primaria hanno raccolto circa 100 chili di olive, mentre lunedì sarà la volta dei ragazzi della Secondaria. L’olio prodotto nella raccolta verrà poi, successivamente, utilizzato e donato in una bottiglietta ai bambini che hanno partecipato al progetto.

“I bambini – commenta l’assessora Maddalena Spiga - avranno l'opportunità di esplorare il processo di produzione dell'olio, dalla raccolta delle olive fino alla spremitura. L’iniziativa non solo ha permesso ai bambini di comprendere meglio da dove provengono gli alimenti che consumano quotidianamente, ma ha anche instillato in loro un profondo rispetto per la natura e per il lavoro agricolo. La finalità è quella di rendere i bambini e i ragazzi consapevoli del territorio in cui abitano, delle ricchezze che il territorio stesso possiede, e che sappiano riconoscerle, in modo tale da poterle tutelare e conservare alle prossime generazioni”.

