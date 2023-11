A Villaurbana, dopo il grande successo della Sagra del Pane di fine ottobre (oltre 30mila presenze e 35 quintali di pane venduti), domani appuntamento con “Forni Aperti”. Un’iniziativa che rientra all’interno di “Panè – Incontri gastronomici nel borgo”, organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la cooperativa “Le Ragazze Terribili”.

Dalle 10 l’occasione per immergersi nei segreti, nei sapori e nei profumi della panificazione, non solo di Villaurbana ma anche di altre realtà. Ci sarà, inoltre, la possibilità di degustare il pane in abbinamento con i prodotti delle più grandi aziende alimentari del territorio. Un evento internazionale al quale prenderà parte anche lo chef stellato Bruno Barbieri.

Barbieri, dalle 11.30, nella piazza del Municipio, sarà protagonista di un incontro, all’interno di un contest che metterà a confronto le specialità degli artigiani del pane provenienti da diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo. «La presenza dello chef Barbieri – commenta il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu – arricchisce la manifestazione portando il grande contributo di uno dei più grandi esperti in Italia. Racconterà la sua visione di quella che è l’identità del territorio, utile ai partecipanti per poter programmare e progettare un futuro di crescita per le nostre realtà del settore».

I 13 forni del centro storico saranno aperti e accesi; ad ospitare i laboratori dei panificatori del luogo e dei colleghi ospiti che arriveranno dalla Sicilia, Calabria, Puglia, Francia, Senegal, Grecia e dalla Sardegna saranno oltre 30 massaie villaurbanesi. Per le varie sessioni “Mani in pasta”, dalle 15, gli esperti dell’Istituto Nazionale Assaggiatori guideranno una degustazione tra le varie qualità delle realtà che si affacciano sul Mediterraneo. Una giornata speciale, che si chiuderà alle 17, con lo spettacolo “Koi – cantando danzavamo”, con omaggio a Sergio Atzeni e alle tradizioni sarde, prodotta da Abbabula con regia e direzione artistica di Chiara Murru.

