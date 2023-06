Sarà un momento di svago e socializzazione, quello in programma sabato a Villaurbana. Organizzata dalla Consulta Giovani del paese, è in programma “La Caccia al Tesoro”. Ancora un evento messo in campo dai ragazzi del paese per coinvolgere la comunità.

I partecipanti saranno impegnati lungo le vie del centro per una serata divertente e alternativa. Il via alla manifestazione, da piazza Antioco Zucca, è fissato per le 17. Un appuntamento che rappresenta solo l'ultima di nella serie di iniziative portate avanti dall'associazione dalla sua nuova costituzione.

«Come Consulta Giovani – commenta il vice-presidente Matteo Pinna - con lo scopo di iniziare a ravvivare l’estate villaurbanese, proponiamo una caccia al tesoro per le vie del paese. L’evento rientra nelle nostre intenzioni di creare comunità e momenti di aggregazione per tutte le età». All’appuntamento potranno prendere parte coloro che hanno un’età minima di 15 anni e le squadre dovranno essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone.

