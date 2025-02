Si chiama “Consulta della Terza Età” l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale di Villaurbana per coinvolgere la comunità. L’iniziativa è nata per poter rispondere al meglio ai bisogni di una fascia specifica della popolazione villaurbanese.

“Il nostro intento – commenta Luca Piras, assessore ai Servizi Sociali - è quello di costruire e far crescere la comunità a partire dalle proprie risorse. É più facile forse offrire dei servizi. Più impegnativo accompagnare le persone ad essere protagoniste del loro tempo per dare risposte ai propri bisogni attraverso il mettere a disposizione i propri talenti. Abbiamo scelto la seconda possibilità. Da qui nasce la proposta di far nascere la Consulta della terza età”.

In vista della creazione della consulta, l’amministrazione ha deciso di organizzare un incontro, nella sala consiliare del municipio, al quale potranno partecipare tutti gli interessati. L’appuntamento è fissato per la giornata di oggi, alle 17.30. “Uno strumento – prosegue Piras - che può comprendere una grande fetta dei nostri compaesani, che può dialogare con l’amministrazione per promuovere e realizzare iniziative rivolte ai meno giovani. Allo stesso tempo strumento con il quale mettere a disposizione esperienza e potenzialità al servizio della comunità”.

