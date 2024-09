Un incontro per la prevenzione delle truffe e dei furti nei confronti dei cittadini di Villaurbana. È quanto pensato dai carabinieri della stazione del paese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’appuntamento in programma giovedì, alle 18, nel centro socio culturale.

La partecipazione è consigliata a tutti, in particolare agli anziani, negli ultimi tempi vittime di questo fenomeno. “Considerando gli ultimi fatti di cronaca – commenta il sindaco Paolo Pireddu – che hanno colpito la nostra comunità, con i carabinieri del nostro paese, che ringrazio, per il loro impeccabile lavoro, con la cattura degli autori di una truffa ai danni di un nostro concittadino, abbiamo pensato fosse importante sensibilizzare su questo fenomeno la cittadinanza e in particolare gli anziani e chi si prende cura di loro”.

Un momento di incontro e chiarimento su come poter prevenire questo fenomeno, sempre sotto l’attenzione delle forze dell’ordine. “I carabinieri – conclude Pireddu – illustreranno nel corso dell’incontro i tentativi più comuni e cercheranno di dare elementi alle persone per poter distinguere una truffa”.

© Riproduzione riservata