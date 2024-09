Un riconoscimento all’attività di studio dei giovani universitari di Villaurbana per l’anno 2023. È la finalità dell’istituzione, da parte del Comune, del premio di Laurea. L’assegnazione è riservata ai giovani residenti che nel 2023 abbiano terminato i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Triennale o Magistrale-Specialistica. I premi assegnati saranno di 700 euro per la Magistrale a Ciclo Unico, di 300 euro per la Triennale e di 400 euro per la Specialistica. Inoltre, chi nel 2023 consegue il premio di Laurea Triennale (300 euro) avrà poi diritto ad un ulteriore premio di 400 euro al conseguimento della Laurea Specialistica.

Il contributo è finalizzato all’acquisto di materiale e attrezzature tecniche, didattiche e per le attività formative utili per l’aggiornamento professionale. “Un piccolo riconoscimento – commenta l’assessora Maddalena Spiga - che intende premiare il raggiungimento di un traguardo formativo importante che aggiunge valore anche alla comunità”. Gli interessati potranno inviare, entro l’11 ottobre, la domanda predisposta dal Comune, tramite Pec (protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it), mail (info@comune.villaurbana.ot.it), servizio posta o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

