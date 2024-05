Grande successo, domenica scorsa a Villaurbana, per l’evento “A Passo d’Anima”, organizzata dalla Scuola di Danza “La Sylphide”, con la collaborazione della Consulta Giovani. Una giornata che ha avuto come tema principale la danza, e la promozione dell’arte in generale. Un evento voluto fortemente dall’insegnante Maria Grazia Dessi, che dal 2001 promuove la danza e tutte le arti, in collaborazione con la pittrice Valeria Sedda e Francesco Sedda, appassionato di fotografia.

Negli spazi del piazzale del Comune, tanta danza, ma anche pittura e fotografia, con dimostrazioni, spettacoli ed esposizioni artistiche. Proprio per quanto riguarda i concorsi di pittura e fotografia sono stati assegnati i premi. Per quanto riguarda il concorso di pittura, primo premio per Simone Placido; alle sue spalle Michela Melis e Alessandro Pisu. In quello di fotografia, invece, vince Roberto Obili, secondo Massimiliano Gentile e terza Manuela Fa. In totale, sono stati 16 i partecipanti alla prima edizione del concorso.

«Nell’arco della giornata – commenta Dessì - i visitatori hanno potuto ammirare le opere di tutti i partecipanti e le lezioni dimostrative di danza classica e moderna e le coreografie con gli allievi della scuola di danza, creando nella zona storica del paese un momento di festa, amicizia e condivisione».

