"Sagra del Pane" a Villaurbana, entro venerdì 10 ottobre le richieste per poter usufruire degli spazi espositiviGli espositori interessati a partecipare hanno ancora pochi giorni per presentare la richiesta per poter usufruire degli spazi espositivi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In vista dell’edizione 2025 della “Sagra del Pane – Villaurbana Experience”, in programma venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre e organizzata da Pro loco e Comune in collaborazione con le associazioni locali, comincia a mettersi in moto la macchina organizzativa.
Gli espositori interessati a partecipare, infatti, hanno ancora pochi giorni per presentare la richiesta per poter usufruire degli spazi espositivi.
Le domande dovranno pervenire all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro venerdì 10 ottobre.
Quello in programma a fine mese è un momento molto atteso e partecipato, di valorizzazione del pane, ormai conosciuto e apprezzato in tutta la Sardegna e non solo.