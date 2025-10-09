In vista dell’edizione 2025 della “Sagra del Pane – Villaurbana Experience”, in programma venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre e organizzata da Pro loco e Comune in collaborazione con le associazioni locali, comincia a mettersi in moto la macchina organizzativa.

Gli espositori interessati a partecipare, infatti, hanno ancora pochi giorni per presentare la richiesta per poter usufruire degli spazi espositivi.

Le domande dovranno pervenire all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro venerdì 10 ottobre.

Quello in programma a fine mese è un momento molto atteso e partecipato, di valorizzazione del pane, ormai conosciuto e apprezzato in tutta la Sardegna e non solo.

