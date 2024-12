Come ormai da tradizione pre-natalizia del paese, anche quest’anno, a Villaurbana, si ripeterà l’appuntamento con i “Mercatini di Natale”. L’evento, giunto all’ottava edizione, è organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune.

All’interno del centro storico, tra via Umberto e i suggestivi spazi della “Casa del Pane”, domenica 22 dicembre, a partire dalle 10, si apriranno gli stand, nel quale verranno esposti, in primo piano, i prodotti artigianali e manifatturieri, che si potranno acquistare come regali in vista del Natale.

Alle 18.30, infine, l’intrattenimento musicale con il gruppo “Stravocali”. Inoltre, durante la giornata si potranno gustare anche zippole e caldarroste, accompagnate da aperitivi, cocktail e musica. Gli interessati ad esporre avranno tempo per presentare la richiesta di partecipazione fino a venerdì 13 dicembre.

