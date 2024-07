È in programma domani, a Villaurbana, la seconda edizione della “Biddobrà Run”, gara di corsa su strada che si svolgerà nelle vie del centro abitato. L’evento, in concomitanza con la Patrona Santa Margherita, è organizzato dalla Polisportiva Runners di Oristano, in collaborazione con il Comune e la Fidal Sardegna. Il programma prevede, alle 17.30, il ritrovo dei partecipanti e le iscrizioni alla gara. Alle 19 la partenza delle gare, della corsa competitiva e della camminata. Alle 20.30 le premiazioni e la “Pasta Party”. La gara competitiva, al quale parteciperanno alcuni dei migliori interpreti a livello sardo, consiste in tre giri da 2,5km nel centro del paese. Per quanto riguarda la corsa non competitiva, invece, la distanza prevista sarà sempre di 7,5 km. Novità della seconda edizione la gara a staffetta, maschile, femminile e mista, dove ogni corridore compirà un giro del percorso passando il testimone al compagno. La camminata, invece, sarà lunga 4 km e si snoderà per le vie del paese. “Il paese di Villaurbana – commentano gli organizzatori della Polisportiva Runners – è felice di accoglierci per questa seconda edizione, molto attesa. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale e in primis al sindaco Paolo Pireddu, nostro primo tifoso”.

© Riproduzione riservata