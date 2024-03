Il Comune di Villaurbana informa che dal primo di aprile sarà possibile presentare le domande per la concessione del contributo “Indennità Regionale Fibromialgia”, per l’annualità 2024, stabilita attraverso la legge regionale 22 del 2022.

Potranno presentare le istanze le persone affette da fibromialgia, per facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna. Il sostegno economico, pari a 800 euro, verrà erogato nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Qualora le risorse disponibili per l’anno 2024 dovessero risultare insufficienti in relazione agli aventi diritto, il contributo verrà erogato in base alla situazione economica del beneficiario misurata attraverso le soglie ISEE. Le richieste potranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it) e via mail (indirizzo info@comune.villaurbana.or.it), dal primo al 30 aprile prossimo.

© Riproduzione riservata