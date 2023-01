È stato affidato, a Villaurbana, il nuovo servizio di Aggregazione Sociale.

Attraverso l’Unione di Comuni dei Fenici, la cooperativa al quale è stato assegnato il servizio sta attuando in questi giorni degli incontri con i portatori di interessi per definire un primo programma.

In particolare, le attività saranno riservate ai giovani delle scuole Primarie e Secondarie, e agli adulti, attraverso anche il coinvolgimento attivo della Casa dei Giovani, struttura che ha al suo interno diversi laboratori e sale adatte per lo svolgimento di corsi. Proprio la Casa dei Giovani, infatti, sin dalla sua ideazione, ha grande importanza, proprio per questo ruolo nel coinvolgere la comunità in questi contesti.

Tra quelli previsti dal nuovo servizio di aggregazione, per i giovani ci saranno il laboratorio d’arte e pittura, ma anche quelli di ceramica, cucina, fotografia e videomaking, oltre a quelli musicali. Inoltre, se ne stanno pianificando anche altri, ai quali potranno partecipare anche gli adulti.

«Questo servizio – commenta il sindaco, Paolo Pireddu – riparte dopo la pandemia e cerchiamo di tararlo a quelle che sono le nuove esigenze dei ragazzi, che comunque hanno dimostrato un interesse verso nuovi temi rispetto al passato. Coniugare le disponibilità del servizio della cooperativa aggiudicataria con le richieste dei ragazzi».

