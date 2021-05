C’è anche il Comune di Villaurbana tra i beneficiari del “Fondo Integrativo per i Comuni Montani”. Per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, al piccolo comune sul Monte Arci sono stati assegnati 300mila euro. In particolare si interverrà nell’area de “S’Isca”.

“E’ tanta la soddisfazione – commenta il sindaco Paolo Pireddu, 37 anni – per aver ricevuto questa notizia. Ci sono i fondi e ora dobbiamo solamente affidare la progettazione dell’intervento”.

La somma che verrà spesa arriverà completamente dallo Stato, senza alcun cofinanziamento del Comune e si interverrà nel tratto che collega il centro abitato al depuratore del paese. L’intera area è molto frequentata dai residenti, in quanto sono presenti numerosi orti, uliveti e vigneti.

“E’ la parte più bassa del paese – prosegue Pireddu – e con questo intervento cercheremo di metterlo in sicurezza. Quando le piogge sono battenti l’intera zona tende ad allagarsi. Con questa somma metteremo in sicurezza il passaggio dell’acqua che avviene in un torrente lì presente e la strada che porta al depuratore, in modo tale che si possano evitare allagamenti e scongiurare i pericoli”.

Un progetto che va ad aggiungersi ad altri attuati in passato, ultimo dei quali la messa in sicurezza dal rischio frane, della zona “Pedru Proccu”.

