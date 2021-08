Nelle prossime settimane spazio ai lavori pubblici a Villaurbana. In particolare, gli interventi riguarderanno le strade all’interno del territorio comunale e del centro abitato. Nel territorio comunale si interverrà sul ponte presente nella strada di “Florissa”. Nelle scorse settimane sono stati effettuati dei controlli sullo stato di salute del ponte, mentre ora si interverrà per la sistemazione dei guard-rail e del fondo stradale. Per questi lavori saranno a disposizione circa 68mila euro, provenienti da finanziamenti statali.

La strada di “Florissa” è un’arteria di collegamento molto importante per la comunità villaurbanese, in quanto permette di ridurre in maniera considerevole le distanze con Oristano.

Novità anche nel centro abitato, nel quale verranno messe in sicurezza alcune vie. Nello specifico si interverrà nel rifacimento degli asfalti delle vie Sassari, Nuoro, Satta, nell’incrocio del cimitero e della zona artigianale. La somma a disposizione per la bitumatura di queste strade è 40mila euro. “Proseguiamo – commenta il sindaco Paolo Pireddu, 37 anni – l’opera di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture. Molto importante è l’attività svolta sul ponte di Florissa, che arrivano in seguito alle indagini e agli studi svolti qualche mese fa’”.

© Riproduzione riservata