Cibo, musica e tradizioni. A Villanova Truschedu è tutto pronto per la tradizionale Sagra degli asparagi, la numero undici. La regia dell'evento come sempre è affidata al Comune e alla Pro Loco locale. L’appuntamento, che ogni anni attira tantissime persone dai paesi limitrofi e non solo, è per domenica 17 marzo.

Il centro storico del piccolissimo centro del Barigadu per l'occasione si trasformerà in un ristorante a cielo aperto. Si comincia alle 9,30 con le visite guidate al nuraghe Santa Barbara, al novenario di San Gemiliano e al punto panoramico di s’Urachi. A partire dalle 12.30 inizierà invece la gestazione di piatti a base di asparagi, il momento più atteso. Lo scorso anno era stato offerto un menù a base di ravioli di ricotta e asparagi, un buon risotto, delle frittelle e del pani indorau con asparagi. Non erano mancati i tradizionali dolci della zona. Il tutto accompagnato dal buon vino locale. Alle 15,30 domenica è prevista la sfilata nelle vie del paese delle maschere di Mamoiada, Ottana e Samugheo. Dalle 17 in poi musica in piazza con Roberto Fadda e Emanuele Bazzoni.

