Anche il Comune di Villa Verde è stato inserito tra i progetti che coinvolgeranno i volontari del Servizio Civile Universale. Saranno 3 i volontari impiegati nel progetto dell’area culturale “Volontari nei Servizi Culturali dei Comuni della Sardegna”.

Nello specifico, per il territorio di Villa Verde, i ragazzi lavoreranno nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali. Al Servizio Civile potranno partecipare i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, impegnati un anno per circa 25 ore settimanali. Oltre ad un contributo mensile, al termine del percorso avranno anche una certificazione delle competenze acquisite, un percorso di orientamento al lavoro e la riserva di posti nei concorsi pubblici.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata entro le ore 14 del 15 febbraio tramite la piattaforma online dedicata. Per informazioni ci si potrà rivolgere presso gli uffici comunali o via mail (amministrativo@comune.villaverde.oristano.it).

