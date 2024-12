Sabato, a Villa Verde, un pomeriggio in cui si respirerà l’atmosfera natalizia. È in programma l’appuntamento, infatti, con “Christmas in Baini”, in piazza Renzo Lampis.

Previsto un programma che animerà il piccolo centro nel corso di tutto il pomeriggio. Il via alle 14, apertura degli stand. Alle 15, invece, spazio al divertimento per i più piccoli, con l’animazione “Tatabolla”; prevista baby dance, truccabimbi, palloncini modellabili e cassetta postale per le letterine di Natale.

Dalle 18, spazio alla musica, in compagnia del fisarmonicista Gianni Ore. Chiusura alle 19, con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

© Riproduzione riservata