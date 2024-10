Dopo la grande partecipazione registrata nel corso dell’edizione 2024 di “Parole nel Bosco”, con l’arrivo della stagione autunnale, ripartono le attività organizzate dalla Biblioteca Comunale “Antoni Cuccu” di Villa Verde, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale. Stavolta saranno i bambini i grandi protagonisti dell’iniziativa. L’iniziativa si intitola “RiciclArte d’Autunno”, un laboratorio d’arte per bambini; un pomeriggio in cui attraverso il riciclo i piccoli artisti andranno a comporre dei quadri a tema. L’occasione per passare dalle parole dei libri alla creazione di opere d’arte dedicate all’autunno. Il laboratorio è in programma per martedì, dalle 17 alle 18, negli spazi della biblioteca comunale.

