Anche il Comune di Villa Verde è stato inserito all’interno del progetto nazionale di Servizio Civile Universale. Nello specifico, a Villa Verde verranno impiegati 3 volontari che opereranno in un progetto dell’area “Assistenza”, denominato “Il benessere per tutti – Volontari per l’assistenza alla comunità”.

La durata sarà di 12 mesi e gli interessati a partecipare dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità della vita delle fasce deboli della popolazione, in particolare il benessere degli anziani del territorio e contrastare il loro isolamento.

Tra le azioni previste, le visite dei volontari presso il domicilio dell’utente anziano per attività di monitoraggio e compagnia, espletamento di piccole commissioni, la gestione delle pratiche d’ufficio e l’organizzazione e promozione di attività intergenerazionali per contrastare l’isolamento e favorire la solidarietà intergenerazionale. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente in modalità online, entro il prossimo 18 febbraio.

