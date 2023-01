Nell’ambito dei bandi di Servizio Civile Universale per il 2022, a Villa Verde verranno selezionati 7 volontari. Volontari che saranno inseriti nei progetti dell’area sociale e dell’area culturale. Alla selezione potrà partecipare chi è in possesso dei requisiti di cittadinanza italiana, aver compiuto 18 anni di età e non aver superato i 28, non aver riportato condanne, anche non definitive, con pena della reclusione ad un anno per delitto non colposo.

Le domande di partecipazione potranno essere fatte esclusivamente attraverso la piattaforme Domande on Line (DOL), tramite PC, tablet o smartphone, entro il prossimo 10 febbraio alle 14.

Due sono i progetti del Comune di Villa Verde al quale si può aderire. Il primo, nel settore Assistenza chiamato “Il Servizio Civile a Sostegno delle Persone Fragili”, rientra nel programma “Rete d’Inclusione: Volontari nei Comuni della Sardegna”, e richiede 4 volontari. L’altro progetto, del settore Cultura, si chiama “Ieri, oggi e domani. La ricchezza della Cultura Sarda” che fa parte del programma “La Sardegna e i suoi Comuni: una terra ricca di Cultura e Tradizioni”, e vedrà coinvolti 3 giovani. Per informazioni ci si può rivolgere all’Area socio assistenziale del Comune di Villa Verde.

