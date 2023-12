Grande festa a Usellus per la centenaria, Cesira Atzori.

Quella che per tutti è Zia Cesira ha, infatti, tagliato l'importante traguardo delle cento primavere sabato scorso, circondata dall’affetto dei parenti e dei compaesani. Nel primo pomeriggio è stata celebrata la messa nella chiesa di San Bartolomeo, mentre a seguire il rinfresco nei locali dell’oratorio; un momento conviviale aperto a tutti, come da richiesta espressa dalla festeggiata che ha voluto condividere questo traguardo con la sua comunità.

Presenti nipoti e pronipoti, parenti e i tanti amici, oltre all’amministrazione comunale che, per l’occasione, ha donato una targa in ricordo dell’evento. Zia Cesira la si può ancora vedere passeggiare mentre va a ritirare la pensione all’ufficio postale e, sino a poco tempo fa, attraversare il paese per andare in chiesa.

Ora vive a casa della nipote Francesca e accanto all’altra nipote Lucia e, di solito, ama intrattenersi a parlare in strada con le persone che passano da quelle parti.

