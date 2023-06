A Uras per un mese le porte degli uffici postali di via Eleonora d’Arborea resteranno chiuse al pubblico a cause di lavori di ristrutturazione. Chiusura dal 26 giugno al 29 luglio.

Come fanno sapere gli amministratori di Uras i lavori riguarderanno via via tutti gli uffici postali dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti per l'attuazione del progetto "Pois" che l'erogazione di nuovi servizi. Poste Italiane ha anche comunicato che uno sportello dedicato alla popolazione di Uras verrà reso disponibile presso la sede di San Nicolò d’Arcidano, in via Cagliari al civico 70, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

Poste Italiane fa sapere inoltre che sempre nella sede di San Nicolò d’Arcidano sarà possibile ritirare anche i pacchi.

