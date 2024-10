Poche risorse nelle casse comunali, ecco perché il servizio mensa nella scuola elementare di Uras non è partito.

È la risposta del sindaco di Uras Samuele Fenu all'interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Maria Rita Porcu e Salvatore Tuveri del gruppo "Primavera Uras”. Della vicenda si è parlato durante il Consiglio comunale di martedì sera.

«Tra il supporto organizzativo scolastico per gli alunni disabili e il servizio mensa si è scelto il primo che costa all’Ente, perché è insufficiente il finanziamento regionale, circa lo stesso importo necessario per il servizio in questione - ha detto Fenu - Spunti per interrogazioni circa il perché non si è e fatto quello o quell’altro ve ne sono una miriade, ma la risposta è riconducibile sempre alla limitatezza delle risorse. Per lo stesso motivo diversi interventi non si sono potuti attivare come non abbiamo soddisfatto le numerose richieste dei cittadini: l'animazione estiva per i minori ad esempio o l'assistenza domiciliare per le persone anziani e disabili».

Nel documento la minoranza ricordava che lo scorso anno scolastico, sullo stesso quesito, l’amministrazione sosteneva di non avere le risorse e di non avere avuto il tempo per organizzare al meglio il servizio, ma che le stesse sarebbero state reperite per gli anni successivi.

