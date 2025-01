Cambia il numero per ricevere le informazioni da parte del Comune. A Uras da pochi giorni il numero di telefono 3881290210 del Comune per il Servizio di messaggistica WhatsApp denominato “UrasInforma@" è stato sostituito con il 3805856533. «Si invitano tutti coloro che sono già iscritti a provvedere alla sua sostituzione», fanno sapere dal Comune.

Le modalità di iscrizione invece restano le stesse. I cittadini, come anche i non residenti, che desiderano ricevere informazioni di pubblica utilità in tempo reale devono registrare il numero come “Comune di Uras” nella rubrica del proprio cellulare. Una volta salvato il numero, per completare l’operazione basta inviare via WhatsApp un messaggio con scritto “Attiva Iscrizione”.

Le notizie diffuse attraverso questo canale sono quelle di interesse pubblico come informazioni su scadenze comunali, modifiche alla viabilità, eventuali stati di emergenza, iniziative ed eventi in programma nel Comune di Uras. I messaggi sono inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui però nessun utente può vedere i contatti altrui. Il servizio è gratuito ed è usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto.

