Sarà l’aria che si respira? Chissà. A Uras i centenari aumentano. E presto diventeranno anche patrimonio del Comune. «Sono tutti in ottima forma e hanno ancora tanta energia da vendere: per il paese sono una ricchezza incredibile». Con queste parole il sindaco di Uras Samuele Fenu presenta con un certo orgoglio i più anziani del paese, ben quattro. Cinque in realtà fino a pochi mesi fa, quando una è deceduta. L’ultima nonnina che ha spento 102 candeline, circondata anche dall’affetto degli amministratori comunali è stata, lo scorso 24 giugno, Giovanna Casu, per tutti zia Giovanna. Tre figli in vita, una decina di nipoti e anche numerosi pronipoti. «È lucida, solare, simpatica - racconta il sindaco Fenu -. Quando sono arrivato a casa sua per festeggiare l'importante traguardo mi ha accolto con affetto e gratitudine. Mi ha riconosciuto subito e abbiamo chiacchierato tanto». Per zia Giovanna un giorno da ricordare.

Da parte del Comune è arrivata anche una pergamena. E lei non ha rinunciato alla foto con la fascia tricolore. «Il fatto che a Uras ci siano diversi centenari è un dato che fa riflettere, è un dato che non possiamo ignorare - va avanti ancora il primo cittadino Samuele Fenu –. É nostro intento infatti realizzare delle video interviste per non disperdere questa ricchezza. Vogliamo far conoscere anche alle generazioni future i centenari, un grande patrimonio per il paese che non si può disperdere. I loro racconti e le loro storie di vita rappresentano la storia del territorio».

A novembre prossimo compirà 102 anni invece Giovanna Corongiu. Ma c’è anche chi è più grande. A marzo scorso ha compiuto 104 anni Dario Casciu, un’autentica memoria storica di Uras, colui che si occupava della gestione del suo museo mineralogico, poi ceduto, autore di migliaia di scatti sulla storia del paese. «Anche lui sta bene - dice ancora il primo cittadino - si vede spesso in giro. Poi c’è un’altra cittadina urese – che però vive con la sua famiglia in un altro paese, che a ottobre prossimo diventerà centenaria».

© Riproduzione riservata