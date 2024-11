Festa a Uras per i 103 anni di Giovanna Corongiu, la cittadina più anziana del paese ma anche l’unica centenaria. Fino a pochissimo tempo fa erano in tutto quattro, ora invece è rimasta solo lei. Nata il 25 novembre 1921, la nonnina del paese, in buone condizioni di salute, è vedova dal 2018.

Ha tre figli, cinque nipoti e un pronipote. Giovanna Corongiu è stata festeggiata nella sua casa di Uras assieme ai suoi parenti. A sorpresa ha ricevuto anche la visita del sindaco di Uras Samuele Fenu, del vicesindaco Alberto Cera e dell’assessora ai Lavori pubblici Rita Piras. Per la centenaria, ora un simbolo del paese, era presente anche la comandante della stazione dei carabinieri di Uras, la marescialla Chiara Grappeja.

Il paese di Uras per alcuni anni di seguito ha avuto diversi centenari. Un caso, visti i pochi abitanti. Il Comune però non vuole far finta di nulla: “Vogliamo che tutti i centenari del paese, anche quelli che non ci sono più - commenta l’assessore alla Cultura Luca Schirru - diventino patrimonio del paese. Ci piacerebbe raccogliere tutte le testimonianze che negli anni abbiamo raccolto, anche facendo delle semplici domande ai parenti dei centenari”. Sarà modo per raccontare il paese ma anche capire i segreti per arrivare fino ai cento anni.

