Si chiama “Progetto over 65 nuove energie” quello che ha preso il via nei giorni scorsi nella sede dell’Auser di Uras.

Si tratta di una serie di laboratori che si svolgono il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 e vedono impegnata una fascia importante della popolazione. L'iniziativa, del Plus distretto sanitario Ales-Terralba, è stata sposata in maniera convinta dall’amministrazione comunale.

«Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e coinvolgimento di tantissimi over 65 - afferma il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Alberto Cera - in quanto proprio per le numerose adesioni ci sono anche diversi turni. I laboratori offrono, fra gli altri, corsi di ginnastica dolce e cucito».

«Questa iniziativa insieme ad altre che stiamo programmando – evidenzia ancora Cera – fa parte di una serie di azioni concrete che come Comune intendiamo sostenere al fine di impegnare attivamente persone ancora relativamente giovani. E che hanno la necessità di occupare il tempo in attività utili per il proprio benessere psicofisico».

