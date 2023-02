Nuove opportunità per i residenti nei Comuni del distretto Ghilarza-Bosa. È infatti attivo uno sportello di supporto dedicato all’amministratore di sostegno, figura istituita per legge per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

In particolare, attraverso un legale specializzato, lo sportello offre consulenza gratuita in materia di amministrazione di sostegno. E’ dunque possibile avere informazioni, assistenza tecnica e supporto per la predisposizione delle istanze di nomina, consulenza nella gestione delle situazioni già esistenti , ad esempio nel supporto per la compilazione di domande e autorizzazioni, per la predisposizione dei rendiconti annuali e degli inventari. Il servizio è rivolto ad un pubblico molto numeroso, abbraccia infatti tutti i cittadini residenti nei 32 Comuni del distretto Ghilarza-Bosa. Ed ancora è rivolto agli operatori dei servizi pubblici e privati, agli amministratori di enti locali. Il legale incaricato per lo sportello riceve il martedì dalle 14,30 alle 16,30 e il venerdì dalle 11 alle 13 a Ghilarza presso la sede dell’Unione dei Comuni del Guilcier in via Matteotti e su appuntamento presso le sedi dei Comuni del distretto Plus Ghilarza-Bosa. Per contatti e informazioni si può chiamare ai numeri 0785/850062; 340/3742262 o inviare una mail all’indirizzo sportelloads.plusghilarzabosa@gmail.com.

