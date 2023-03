Chi non ricorda la gamba di legno del film “Tre uomini e una gamba” di Aldo, Giovanni e Giacomo? La scultura, simbolo intorno al quale si snoda la storia, è stata riprodotta da un artigiano sardo che, tra mille peripezie, è riuscito infine a consegnarla a Giacomo Poretti del trio comico.

Gabriele Mura, di Samugheo, l’ha realizzata con il legno del pioppo rosato del Madrolisai e ha inciso sull’oggetto i decori della tradizione sarda. Inoltre ha aggiunto un nastro blu, a richiamare l’abito del suo paese.

Giacomo Poretti con la "gamba sarda" (foto Facebook Gabriele Mura)

L’incontro è stato il coronamento di un sogno per Mura, che ha una falegnameria: “Un’occasione più unica che rara di aver conosciuto Giacomo, una persona splendida in tutto e per tutto – scrive il giovane artigiano sui social – che ci ha accolto con tanto affetto”.

Ma a quanto pare il “garpez” (ossia la riproduzione della gamba) è un oggetto molto richiesto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata