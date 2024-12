Attività di animazione e aggregazione nel Barigadu per le festività natalizie. L’Unione dei Comuni organizza infatti “Natale in Barigadu”. A Nughedu, nei giorni scorsi, è stato proposto il villaggio di Babbo Natale, il 19 si prosegue a Fordongianus con un evento analogo a partire dalle 15.30 nella piazza Aragonese. Stessa data a Samugheo in piazza Repubblica.

Il 16 dicembre, a Neoneli alle 18 in parrocchia, è in programma il concerto di Natale con il coro polifonico “Santa Usanna” di Busachi. Il 29 dicembre a Bidonì si terrà il concerto di Natale con il coro polifonico maschile di Atzara. Sempre il 29, alle 18 al centro di aggregazione di Ula Tirdso, si terrà il concerto con il coro polifonico maschile “Santu Nigola” e il coro femminile “Santa Maria” di Ortueri.

Il 3 gennaio a Busachi si prosegue con un concerto gospel con il coro Loving Star di Oristano. A Sorradile il 3, dalle 16 al centro di aggregazione, l’evento “Aspettando la Befana”. Ad Ardauli stessa data e stesso evento a partire dalle 15,30 in piazza San Domenico. A Busachi inoltre per il 28 dicembre Comune e Pro loco organizzano il pranzo sociale presso il salone della scuola media. L’evento è gratuito ed aperto a tutti, ma per partecipare è necessario comunicare la propria adesione entro il 20 dicembre all’ufficio dei servizi sociali.

