In questi giorni l’esecutivo comunale di Ula Tirso ha dato il via libera all’affidamento dei lavori urgenti per la rimozione della croce del campanile di Sant’Andrea Apostolo, prendendo l’impegno a portare nell’immediato in Consiglio il riconoscimento della spesa pari a 6.334 euro.

Nei mesi scorsi il Comune aveva dichiarato lo stato di calamità naturale e chiesto alla Regione di riconoscerlo concedendo quindi aiuti economici. Il provvedimento era legato agli eventi di fine novembre, quando forti raffiche di vento e precipitazioni intense e concentrate hanno causato danni nel centro abitato. Tra i danni registrati allora la pericolosa inclinazione della croce sulla sommità del campanile. Da un sopralluogo tecnico era emersa la pericolosità della situazione tanto da spingere il sindaco ad adottare un'ordinanza per interdire l'area vicino al campanile.

Ora una ditta specializzata rimuoverà alla base la croce che sarà affidata alla parrocchia in attesa del restauro. La ditta procederà anche alla verifica delle parti murarie e alla rimozione di calcinacci.

