Tragedia a Ula Tirso, dove un uomo di 89 anni è morto carbonizzato.

È accaduto nella serata di ieri: l’anziano, Salvatore Cossu, si stava riscaldando davanti al caminetto, quando ha perso l’equilibro, forse ha avuto un malore, ed è caduto.

La coperta che stava utilizzando per il freddo è finita nel caminetto prendendo fuoco, con le fiamme che l’hanno rapidamente avvolto.

Ad allertare tempestivamente i soccorsi una parente, ma quando i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti nell’abitazione, in via Indipendenza, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Le ustioni su quasi tutto il corpo non hanno lasciato scampo all'89enne.

La salma è stata restituita ai familiari.

Sul posto anche 118 e carabinieri.

