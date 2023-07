Era già palpabile l’emozione dei tre capicorsa, quando l’altro giovedì sera in canonica e seguendo un antico rito hanno preparato le bandiere insieme al parroco don Battista Mongili. Le stesse che con orgoglio porteranno fra le mani domani mattina durante l’Ardia a piedi, quella che aspettavano da tempo e per la quale si sono preparati a lungo. Ed allora in occasione dell’ottava, come vuole la tradizione, si rinnova l'attesissima corsa che ripete tutti gli identici rituali di quella a cavallo.

Alle 7.30 in Piazza San Giovanni si svolgerà la consegna de sas pandelas da parte del parroco, che ha affidato stavolta la guida dell’Ardia a Matteo Marongiu, chiamato a coronare il suo sogno dopo ben 26 anni di attesa. Il capocorsa ha scelto come bandiere due fraterni amici. Ad accompagnarlo saranno la seconda Carlo Muscau, e la terza Gonario Mameli.

IL CAPOCORSA – «Sono tranquillo - afferma sa prima pandela – anche se man mano che si avvicina l’Ardia un po’ di emozione arriva. Per questo bel momento che è anche di festa – sottolinea Matteo Marongiu - posso dire che come bandiere ci siamo allenati al meglio per svolgere bene questo compito, rappresentare il paese e il Santo. Siamo contenti perché per l’organizzazione della festa abbiamo avuto l’aiuto fondamentale delle famiglie e senza di loro sarebbe stato impossibile fare tutto. Grazie anche agli amici che ci supportano nell’organizzazione. La speranza ovviamente è quella di fare una bella Ardia e che sia una buona festa per tutti».

LE SCORTE - Proteggere le prime bandiere dall’assalto dei centinaia di partecipanti che tendono a superarsi, c’è una robusta barriera umana composta da scorte esperte che terranno a bada, e a colpi di bastone, quanti tenteranno di avvicinarsi troppo ai capicorsa. L’importante ruolo sarà svolto per sa prima pandela dal fratello Giuliano Marongiu e dal figlioccio Michele Fadda. La seconda bandiera avrà al suo fianco il cugino e figlioccio Francesco Muscau, mentre la terza bandiera ha scelto il fratello Andrea Mameli.

IL PROGRAMMA - Il programma prevede che dopo la santa messa delle 6.30 in Parrocchia e la consegna delle bandiere, il corteo si avvierà intorno alle 8 al al Santuario di San Costantino, con l’accompagnamento dei fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale. Dopo l’Ardia a seguire la messa nel Santuario di San Costantino e il rientro in paese, dove ci saranno ancora momenti di festa nella casa parrocchiale, presso le abitazioni delle “Pandelas” e del sindaco per i tradizionali inviti.

© Riproduzione riservata